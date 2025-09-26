ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಕಳವು: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮೂವರ ಬಂಧನ

<p><strong>ಧಾರವಾಡ</strong>: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯರಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಪ್ಪ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಜಮೀನಲ್ಲಿದ್ದ ಮೊಬೈಲ್ ಗೋಪುರದ ಎರಡು ರೆಡಿಯೊ ಹೆಡ್, ಬ್ಯಾಂಡ್ (ಅಂದಾಜು ಮೌಲ್ಯ ₹ 1.31 ಲಕ್ಷ) ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ ಭೇದಿಸಿರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮೀರತ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರಿನಗರದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜುನೇದ್, ಮನಜೂರನಗರದ ಮುಸ್ತಕಿಮ್ ಹಾಗೂ ದೆಹಲಿಯ ದಯಾಲಪುರದ ಪರ್ಮಾನ ಬಂಧಿತರು. ರೆಡಿಯೊ ಹೆಡ್ಗಳು, ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ಧಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ಧಾರೆ.</p>.<p>ಸೆ.23ರಂದು ಕಳವು ನಡೆದಿತ್ತು. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಎಸ್.ಎಸ್. ಕಮತಗಿ ಹಾಗೂ ಪಿಎಸ್ಐಗಳಾದ ಪ್ರವೀಣ ಕೋಟಿ,ಬಿ.ಆರ್. ಬಂಕಾಪೂರ ತಂಡದವರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ಧಾರೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಗುಂಜನ್ ಆರ್ಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>