ಧಾರವಾಡ| ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಬೆಳೆಸುವ ಯುವಜನೋತ್ಸವ: ಎಸ್‌.ಪಿ. ಗುಂಜನ್ ಆರ್ಯ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:18 IST
Last Updated : 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:18 IST
ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲು–ಗೆಲುವು ಸಹಜ. ಸೋಲನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಬೇಕು
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತೊದಲಬಾಗಿ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ
programDarwad

