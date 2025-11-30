ಶಿರಹಟ್ಟಿ | ಬ್ಯಾನರ್ ಗಲಾಟೆ: ಭೂಮಿಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರದ್ದು

<p><strong>ಶಿರಹಟ್ಟಿ</strong>: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಗಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಭೂಮಿಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬ್ಯಾನರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಚಿವರ ಹೆಸರು ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಶನಿವಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೀರಯ್ಯ ಮಠಪತಿ ಅವರು, ‘ಭೂಮಿಪೂಜೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೇವಲ ಶಾಸಕರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬ್ಯಾನರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೂ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾನರ್ ತೆಗೆದು ಭೂಮಿಪೂಜೆ ನಡೆಸಿ’ ಎಂದು ಕೆ.ಎಚ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಸಾಗರ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಡಾ. ಚಂದ್ರು ಲಮಾಣಿ ಅವರು ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಕಾರಣ ಭೂಮಿಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರದ್ದುಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಪ್ರಕಾಶ ಹೋರಿ, ದ್ಯಾಮಣ್ಣ ಸಾಸಳ್ಳಿ, ಸಂಜೀವರಡ್ಡಿ ವೆಂಕರಡ್ಡಿ, ಉದಯ ಕೆ. ಮಾಗಡಿ, ಫಕ್ಕೀರೇಶ ಮಧ್ಯನಕೇರಿ, ಪವನ ಇಳಗೇರ, ಹಜರೇಸಾಬ್ ನಧಾಫ್ ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>