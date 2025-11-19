ಬುಧವಾರ, 19 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಮುಂಡರಗಿ: ಬಗೆಹರಿಯದ ಬೆಣ್ಣೆಹಳ್ಳಿ ಸಮಸ್ಯೆ

ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲುವ ಗಲೀಜು ನೀರು; ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಕಷ್ಟ
ಕಾಶಿನಾಥ ಬಿಳಿಮಗ್ಗದ
Published : 19 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:41 IST
Last Updated : 19 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:41 IST
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನದ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದು ಅನುದಾನ ದೊರೆತಂತೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಿಸಲಾಗುವುದು
ಮಹೇಶ ಅಲ್ಲಿಪುರ ಪಿಡಿಒ ಕೊರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ
