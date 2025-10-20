ಸೋಮವಾರ, 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictgadaga
ADVERTISEMENT

ಗದಗ: ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತು, ಹಣತೆ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಜನ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:44 IST
Last Updated : 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:44 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ದೀಪಾವಳಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಾಲೆ ಕಂದು ಖರೀದಿಸಿದರು
ದೀಪಾವಳಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಾಲೆ ಕಂದು ಖರೀದಿಸಿದರು
ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ದೀಪವಾಳಿ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಎರಡೂ ವರ್ಷ ಹೊಲಿಸಿದರೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ ವ್ಯಾಪಾರ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾದರೂ ಸಹ ಗ್ರಾಹಕರು ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ರಾಕೇಶ್ ಹೂವಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿ
ದೀಪವಾಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಇದೆ ಆದರೂ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು
ಸುರೇಶ ಬಾಳಿಕಾಯಿ ಸ್ಥಳಿಯರು
GadagmarketDeepavali

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT