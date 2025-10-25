ಶುಕ್ರವಾರ, 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictgadaga
ADVERTISEMENT

ದಂತ ವೈದ್ಯನ ‘ಕಾಡು ಕೃಷಿ’ ಪ್ರೇಮ’: 10.34 ಎಕರೆ ಜಮೀನಲ್ಲಿವೆ 15 ಸಾವಿರ ಗಿಡಗಳು

ಕಾಡಾಯಿತು 10.34 ಎಕರೆ ಜಮೀನು– ವಿವಿಧ ತಳಿಯ 15 ಸಾವಿರ ಗಿಡಗಳು
ೆ.ಎಂ.ಸತೀಶ್ ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿ
ಕೆ.ಎಂ.ಸತೀಶ್ ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿ
Published : 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಡಾ. ಪ್ರದೀಪ್‌ ಉಗಲಾಟದ
ಡಾ. ಪ್ರದೀಪ್‌ ಉಗಲಾಟದ
ಕಾಡು ಕೃಷಿಯಿಂದ ಆದಾಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ. ಪರಿಸರದ ಮೇಲಿನ ಕಾಳಜಿ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕಾಡು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.
ಡಾ. ಪ್ರದೀಪ್‌ ಉಗಲಾಟದ, ಕಾಡು ಕೃಷಿಕ
GadagForestdoctorForest Cultivation

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT