ಗದಗ: ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಹೋರಾಟ ತೀವ್ರ

ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಬೃಹತ್‌ ಪ್ರತಿಭಟನೆ; ಸಿಎಂಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:11 IST
Last Updated : 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:11 IST
ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅಲೆಮಾರಿಗಳು   
ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ಜನರು ವೇಷ ಧರಿಸಿ ವಿನೂತನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು
ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸಾಹಿತಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಪರರು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಒಕ್ಕೂರಲಿನ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು ಬಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸುವೆ
ಫಕ್ಕೀರೇಶ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಅಲೆಮಾರಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಮಹಾಸಭಾ ಗದಗ ಘಟಕದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮವಹಿಸಬೇಕು
ಎಸ್.ಎನ್.ಬಳ್ಳಾರಿ ದಲಿತ ಮುಖಂಡ
