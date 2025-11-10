ಸೋಮವಾರ, 10 ನವೆಂಬರ್ 2025
ನೆಲ ಜಲದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಮಠಗಳ ಪಾತ್ರ ಹಿರಿದು: ತೋಂಟದ ಸಿದ್ಧರಾಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:10 IST
Last Updated : 10 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:10 IST
ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಶ್ರೀಗಳು ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯುಸಿರು ಇರುವವರೆಗೂ ಕನ್ನಡ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋರಾಡಿ ಕನ್ನಡದ ಜಗದ್ಗುರುಗಳೇ ಆದರು. ಕನ್ನಡ ಉಳಿದರೆ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಉಳಿಯುತ್ತೇವೆ
ಶಶಿಧರ ತೋಡಕರ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಈಶ್ವರನ್‌ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು
Gadag

