ಮುಳಗುಂದ | ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ವಂಚಿತ ಅಶ್ವಿನಿ ನಗರ: ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಆಕ್ರೋಶ

ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮರೀಚಿಕೆ
ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಭಜಂತ್ರಿ
Published : 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:47 IST
Last Updated : 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:47 IST
ಮುಳಗುಂದದ ಅಶ್ವಿನಿ ನಗರದಲ್ಲಿನ ಚರಂಡಿಗಳು ಹೂಳು ತುಂಬಿರುವದು  
ಅಶ್ವಿನಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ನಿರುಪಯುಕ್ತವಾದ ಟ್ಯಾಂಕ್ 
ಅಶ್ವಿನಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು. ಕಾಮಗಾರಿ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು
ಕೃಷ್ಣ ಹಾದಿಮನಿ ಪ್ರಭಾರ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಳಗುಂದ
