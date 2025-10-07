ಮಂಗಳವಾರ, 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಕೈಬಿಡಿ: ಶಾಸಕ ಡಾ. ಚಂದ್ರು ಲಮಾಣಿ

ಬಂಜಾರ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ; ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ– ಆಗ್ರಹ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:49 IST
Last Updated : 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:49 IST
ಈ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಹಿತ ಕಾಪಾಡುತ್ತೇನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಬಂಜಾರ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಅನ್ಯಾಯ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸಿಎಂ ಜತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು
ರವಿಕಾಂತ ಅಂಗಡಿ ಮುಖಂಡ
gadaga

