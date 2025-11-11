ಮಂಗಳವಾರ, 11 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ | ಮರಳಿನ ಕೊರತೆ: ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕಂಗಾಲು

ಗೌಂಡಿ ಕೆಲಸ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ಕಾರಣ ವಲಸೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಕೂಲಿಕಾರರು
ನಾಗರಾಜ ಎಸ್. ಹಣಗಿ
Published : 11 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:24 IST
Last Updated : 11 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:24 IST
ಮರಳು ಪೂರೈಸುವವರು ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅಧಿಕೃತ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಪೂರೈಸಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭದಾಸೆಗಾಗಿ ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ಪೂರೈಸಬಾರದು
ನಾಗರಾಜ ಗಡದ, ಪಿಎಸ್‍ಐ, ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ
Gadagsand

