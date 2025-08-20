ಗುರುವಾರ, 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ | ಮತ್ತೆ ಮಳೆ: ಹೆಸರುಕಾಯಿ ಕಟಾವಿಗೆ ತೊಂದರೆ

ನಾಗರಾಜ ಎಸ್. ಹಣಗಿ
Published : 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:02 IST
Last Updated : 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:02 IST
ತಂಪು ವಾತಾವರಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಜನರಲ್ಲಿ ರೋಗಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಜನರು ಆದಷ್ಟು ಕಾಯಿಸಿ ಆರಿಸಿದ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವ ಜತೆಗೆ ತಂಪು ಆಗದಂತೆ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು
ಡಾ.ಶ್ರೀಕಾಂತ ಕಾಟೆವಾಲೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ
GadagHeavy RainCrop Damage

