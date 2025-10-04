ಶನಿವಾರ, 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
Homedistrictgadaga
ಸಮಷ್ಟಿಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಸಂಶೋಧಕ ಕಲಬುರ್ಗಿ

ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಶ್ರೀಗಳ ಏಳನೇ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಘಂಟಿ ಅಭಿಮತ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:34 IST
Last Updated : 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:34 IST
ಇಂದಿನ ಸಂಕೀರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಂಕು– ಡೊಂಕು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸಮಕಾಲೀನ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸೂಚಿಸಲು ಎಂ.ಎಂ. ಕಲಬುರ್ಗಿ ಅವರು ಇರಬೇಕಿತ್ತು
ಮಲ್ಲಿಕಾ ಘಂಟಿ ವಿಶ್ರಾಂತ ಕುಲಪತಿ
gadaga

