ಶುಕ್ರವಾರ, 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಮುಂಡರಗಿ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ’ಪೋಸ್ಟ್‌’ ಮಾಸ್ಟರ್‌, ಸಂಜೆ ಆಟದ ಮಾಸ್ತರ್‌!

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಬಹುಮಖ ಪ್ರತಿಭೆ
ಕಾಶೀನಾಥ ಬಿಳಿಮಗ್ಗದ
Published : 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:05 IST
Last Updated : 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:05 IST
ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ನನಗೆ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿಯಿದ್ದು ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಇದರಿಂದ ನನಗೂ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ವೀರಣ್ಣ ಸೋವೇನಹಳ್ಳಿ ಶಿಂಗಟಾಲೂರ
