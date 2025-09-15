ಸೋಮವಾರ, 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ತಾಣ ನರೇಗಲ್‌ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ

ಚಂದ್ರು ಎಂ. ರಾಥೋಡ್‌
Published : 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:52 IST
Last Updated : 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:52 IST
ನರೇಗಲ್‌ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಠಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಸದ ರಾಶಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದು
ನರೇಗಲ್‌ ಪಟ್ಟಣದ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ
gadagabus stand

