ಗದಗ | ಅನರ್ಹರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ: ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ಅಮಾನತು

<p><strong>ಗದಗ</strong>: ಸಂಧ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷಾ, ವಿಧವಾ ವೇತನ, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಅನರ್ಹರಿಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿಯ ಉಪತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಡಿ.ಟಿ.ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅವರನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸಿ.ಎನ್.ಶ್ರೀಧರ್ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ದೂರು ಆಧರಿಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರಿಂದ ಕರ್ತವ್ಯಲೋಪ ಆಗಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 17,997 ಮಂದಿ ಅನರ್ಹರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ತಲುಪಿದೆ ಎಂಬುದು ಪತ್ತೆ ಆಗಿದೆ. ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಸಚಿವ ಎಚ್.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>