ಗದಗ: ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕವಿ ಗವಾಯಿಗಳ 15ನೇ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ಇಂದು

ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧಕ ದಿಗ್ಗಜರಿಗೆ ‘ಶಿವಯೋಗಿ ಶ್ರೀ ಪುಟ್ಟರಾಜ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’ ಪ್ರದಾನ, ಸನ್ಮಾನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:53 IST
Last Updated : 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:53 IST
Gadagputtaraja gavai

