ಶಿರಹಟ್ಟಿ: ಪಿಎಸ್ಐ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಆಗ್ರಹ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:21 IST
Last Updated : 13 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:21 IST
ಪಿಎಸ್ಐ ಈರಪ್ಪ ರಿತ್ತಿ ಅವರನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡದೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಎಸ್ಪಿ ಕಚೇರಿ ಐಜಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಧರಣಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು
ರಾಜು ಖಾನಪ್ಪನವರ ಹಿಂದೂಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡ
