ಗದಗ | ‘ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೈರಪ್ಪ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಲೇಖಕ’

‘ಬಹುರೂಪಿ ಡಾ. ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೈರಪ್ಪ’ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:45 IST
Last Updated : 16 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:45 IST
ಭೈರಪ್ಪನವರದ್ದು ಮಹಿಳಾ ವಿರೋಧಿ ಧೋರಣೆ ಎಂಬ ಅಪವಾದವಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಓದುವವರು ಮಹಿಳೆಯರೇ ಎನ್ನುವುದು ವಿಶೇಷ. ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಾಚೆ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ
ಪ್ರೊ. ಅಂದಯ್ಯ ಅರವಟಗಿಮಠ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ
gadaga

