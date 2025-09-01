ಸೋಮವಾರ, 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಗದಗ | ಮಕ್ಕಳ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಿ: ಡಿಸಿ ಸಿ.ಎನ್‌.ಶ್ರೀಧರ್‌

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:22 IST
Last Updated : 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:22 IST
ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಲಹಾ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು
ಆರ್.ಎಸ್.ಬುರುಡಿ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತಾ ಇಲಾಖೆ
GadagDC

