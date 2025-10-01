ಬುಧವಾರ, 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ವೀರಾಪುರ | ಹೂಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡ ಚರಂಡಿ: ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಯ

ಶ್ರೀಶೈಲ ಎಂ.ಕುಂಬಾರ
Published : 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:41 IST
Last Updated : 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:41 IST
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜನರು ಕಸ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಹೂಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಚರಂಡಿಗಳು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಗ್ರಾಮದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೂ ಸಹ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು
ಮುತ್ತವ್ವ ಗುಡದೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯೆ ವೀರಾಪುರ
