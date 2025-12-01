ಸೋಮವಾರ, 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಅರಸೀಕೆರೆ | 'ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ'

ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತೀಕ ದೀಪೋತ್ಸವ: ಶಾಸಕ ಕೆ. ಎಂ. ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:24 IST
Last Updated : 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:24 IST
