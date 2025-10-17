ಕುಂಬರಡಿ: ಒತ್ತುವರಿಯಾಗಿದ್ದ 15 ಎಕರೆ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ತೆರವು

<p><strong>ಸಕಲೇಶಪುರ:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಂಬರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 116ರಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 15 ಎಕರೆ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕುಂಬರಡಿ ಸ.ನಂ 116ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಇಲಾಖೆ 25 ಎಕರೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಮನವೊಲಿಸಿ 15 ಎಕರೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಜಾನುವಾರು ನಿರೋಧಕ ಕಂದಕ ಹೊಡೆಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಚ್.ಆರ್.ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್, ಉಪವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಮಹದೇವಪ್ಪ, ಗಸ್ತು ಅರಣ್ಯಪಾಲಕರಾದ ಉಮೇಶ್, ಅರಣ್ಯ ವೀಕ್ಷಕರಾದ ಲೋಕೇಶ್ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಎಚ್.ಆರ್.ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ 13 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಡಿದಿಣೆ ಸ.ನಂ. 76ರಲ್ಲಿ ಕಾಡಮನೆಯಲ್ಲಿ 22.03 ಎಕರೆ, ಸ.ನಂ. 162ರಲ್ಲಿ 10 ಎಕರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 47.03 ಎಕರೆ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. </p>