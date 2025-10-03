ಶುಕ್ರವಾರ, 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಮಹನೀಯರ ತತ್ವ ಆದರ್ಶ ಪಾಲಿಸಿ

ಗಾಂಧೀಜಿ, ಶಾಸ್ತ್ರೀಜಿ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಸಂಸದ ಶ್ರೇಯಸ್ ಪಟೇಲ್‌
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:27 IST
Last Updated : 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:27 IST
ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಹಾಸನದ ಗಾಂಧಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಸಂಸದ ಶ್ರೇಯಸ್ ಪಟೇಲ್‌ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಿದರು. 
Hasana

