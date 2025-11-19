ಬುಧವಾರ, 19 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಹಳೇಬೀಡು: ಅಧ್ಯಯನದ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸಿದ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರದರ್ಶನ

ಹಳೇಬೀಡು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿದ್ದ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ
ಎಚ್.ಎಸ್.ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್
Published : 19 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:49 IST
Last Updated : 19 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:49 IST
ನಾವು ನೋಡದೇ ಇದ್ದ ಸಾಕಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪರಿಚಯವಾಯಿತು. ಪುಸ್ತಕದ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು ಎಂಬ ಮಾತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಕೇಳಿ ಬಂತು
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿ.ಕೆ. ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ
ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ ಜಾಹೀರಾತು ಬೇರೆ ಆ್ಯಪ್‌ ತೆರೆದುಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸು ಬೇರೆಡೆ ಹೊರಳುತ್ತದೆ. ಪುಸ್ತಕ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ
ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ.ಎಸ್. ಆಯ್ಕೆ ಶ್ರೇಣಿ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕ
Hasana

