ಮಂಗಳವಾರ, 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಹಾಸನ ರೆಡ್‌ಕ್ರಾಸ್‌ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ: ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಲತಾಕುಮಾರಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:13 IST
Last Updated : 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:13 IST
ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿರಲು ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿ ಸದಸ್ಯರ ಕೊಡುಗೆ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ.
-ಕೆ.ಎಸ್‌.ಲತಾಕುಮಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
Hassan

