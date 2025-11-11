ಮಂಗಳವಾರ, 11 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistricthasana
ADVERTISEMENT

ಹಳೇಬೀಡು: ವೈಭವದ ಹೊಯ್ಸಳೇಶ್ವರ ರಥೋತ್ಸವ

ಹಳೇಬೀಡು: ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೋಳಗಿದ ವಾದ್ಯ ವೈಭವ, ಮಂತ್ರ ಘೋಷ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ನವೆಂಬರ್ 2025, 1:38 IST
Last Updated : 11 ನವೆಂಬರ್ 2025, 1:38 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಹೊಯ್ಸಳೇಶ್ವರ ರಥೋತ್ಸಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪಗಿರಿ ಮಠದ ಸೋಮಶೇಖರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು 
ಹೊಯ್ಸಳೇಶ್ವರ ರಥೋತ್ಸಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪಗಿರಿ ಮಠದ ಸೋಮಶೇಖರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು 
ರಥ ಎಳೆದು ಭಕ್ತಿ ತೋರಿದ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು | ವಾದ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದ ಗೊಂಬೆಗಳು | ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಕಳೆ ತಂದ ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ, ವಾದ್ಯ ತಂಡ
RathotsavaHasanahalebidu

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT