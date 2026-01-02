ಶುಕ್ರವಾರ, 2 ಜನವರಿ 2026
ಹತ್ತೂರು, ಯಸಳೂರು ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿಹೆಚ್ಚಿದ ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿ: ಹೈರಾಣಾದ ಜನ

ನಿತ್ಯವೂ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶ, ಕೃಷಿ ಗದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಲಗ್ಗೆ: ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಮಲೆನಾಡಿನ ಜನರು
ಆರ್.ಜಗದೀಶ್ ಹೊರಟ್ಟಿ
Published : 2 ಜನವರಿ 2026, 7:24 IST
Last Updated : 2 ಜನವರಿ 2026, 7:24 IST
ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗವಾದ ಹೆತ್ತೂರು ಯಸಳೂರು ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿಗೆ ಅಡಿಕೆ ಭತ್ತ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದು 
ದರ್ಶನ ಮರ್ಜನಹಳ್ಳಿ
ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಂಜು
ಕೆ.ಬಿ. ಗಂಗಾಧರ್
ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾಡಾನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಬೇಕಿದೆ.
ಕೆ.ಬಿ. ಗಂಗಾಧರ್ ಯಸಳೂರು ಹೋಬಳಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಕಾಡಾನೆ ಮಾನವ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರದ ಮಾರ್ಗೋಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸದನದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದೇನೆ
ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಂಜು ಶಾಸಕ
HassanElephant

