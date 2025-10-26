ಭಾನುವಾರ, 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಹಾಸನ| ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಮಠಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಮಹತ್ತರ: ಸಚಿವ ಶರಣಪ್ರಕಾಶ ಪಾಟೀಲ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:14 IST
Last Updated : 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:14 IST
ಸೋಮಶೇಖರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಮಾಜದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್‌.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ನಗರದಲ್ಲಿ 100 ಹಾಸಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು ನಿವೇಶನದ ಕಂತು ಪಾವತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಬೇಕು
ಎಚ್‌.ಕೆ. ಸುರೇಶ್‌ ಬೇಲೂರು ಶಾಸಕ
