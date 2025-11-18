ಮಂಗಳವಾರ, 18 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಕೊಣನೂರು: ಮಹಿಳೆ ಶವ ಪತ್ತೆ; ಮಗು ನಾಪತ್ತೆ

ದೂರು ಸ್ವೀಕರಿಸದೇ ಪೊಲೀಸರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ: ಸಂಬಂಧಿಕರ ಆಕ್ರೋಶ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:07 IST
Last Updated : 18 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:07 IST
ಮೃತ ಮಹಾದೇವಿ
Hassan

