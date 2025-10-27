ಸೋಮವಾರ, 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಅರಸೀಕೆರೆ: 84ನೇ ವರ್ಷದ ವಿಸರ್ಜನಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ

ಎ.ಎಸ್‌. ರಮೇಶ್‌
Published : 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:15 IST
Last Updated : 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:15 IST
ಅರಸೀಕೆರೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಗಣಪತಿ ವಿಸರ್ಜನಾ ಮಹೋತ್ಸವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದು ಸಮಸ್ತ ನಾಗರಿಕರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಉತ್ಸವ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು.
ಕೆ.ಎಂ.ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ, ಶಾಸಕ
Ganesha Festivalarasikere

