ಸೋಮವಾರ, 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistricthasana
ADVERTISEMENT

ಆಲೂರು: ಗಮನಸೆಳೆದ ಆರ್‌ಎಸ್ಎಸ್ ಪಥಸಂಚಲನ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:21 IST
Last Updated : 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:21 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಪಥ ಸಂಚಲನದಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷದ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ ಸೇವನ್ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಗಣ ಹಿಡಿದು ಸಾಗಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು.
ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಪಥ ಸಂಚಲನದಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷದ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ ಸೇವನ್ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಗಣ ಹಿಡಿದು ಸಾಗಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು.
RSSHassan

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT