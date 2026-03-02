ಭಾನುವಾರ, 1 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistricthasana

Iran vs Israel: ಕೇಶ ತೈಲ ಮಾರಲು ಹೋಗಿ ಬಹರೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ಆದಿವಾಸಿ ಕುಟುಂಬ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 21:11 IST
Last Updated : 1 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 21:11 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ನೆರವು ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಂಬರ್‌ +971555114205 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ.
– ಯತೀಶ್‌ಗೌಡ, ದುಬೈ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
IsraelIranIsrael Iran conflictIsrael-Iran conflictiran conflict

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT