<p><strong>ಹಾವೇರಿ</strong>: ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸುಮಾರು 2,000 ಬಿಪಿಎಲ್ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಎಪಿಎಲ್ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ ಎದುರು ಎಪಿಎಲ್ಗೆ ಸೇರಿದ ಬಿಪಿಎಲ್ ಚೀಟಿದಾರರ ಹೆಸರುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಟ್ಟಿ ನೋಡಿ ಆತಂಕಗೊಂಡಿರುವ ಪಡಿತರದಾರರು, ತಾವು ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಎದುರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ, ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪಾವತಿಸುವ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಘೋಷಿಸಿದ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಬಿಪಿಎಲ್ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚೀಟಿದಾರರಿಂದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ಬಿಪಿಎಲ್ ಚೀಟಿದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾನದಂಡ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದ 14,771 ಬಿಪಿಎಲ್ ಚೀಟಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೀಟಿದಾರರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ಸುಮಾರು 2 ಸಾವಿರ ಬಿಪಿಎಲ್ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಚೀಟಿದಾರರ, ಪರಿಶೀಲನೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.</p>.<p>'ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ, ವಾರ್ಷಿಕ ₹ 25 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಹಿವಾಟು, ಸರ್ಕಾರಿ, ಅರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಯಲ್ಲಿರುವವರು, 7 ಎಕರೆ 20 ಗುಂಟೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಮೀನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಿಪಿಎಲ್ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು, ಎಪಿಎಲ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಜುನಾಥ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಮಾನದಂಡ ಪಾಲಿಸಿದವರು ಆತಂಕಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ಮೇಲೆಯೇ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುವುದು. ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಕಂಡುಬರದಿದ್ದರೆ, ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದರು.</p>