Homedistricthaveri
ಹಾವೇರಿ | ಯಂತ್ರಗಳಿಂದ ಅವಘಡ: ವಿಮೆ ವಂಚಿತ ರೈತರು

ಚೆಸ್ಸಿ ನಂಬರ್ ನೀಡಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ * ಯಂತ್ರಗಳ ಸಮೇತ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:25 IST
Last Updated : 8 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:25 IST
HaveriFarmers protest

