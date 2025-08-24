ಭಾನುವಾರ, 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಹಾವೇರಿ | ಗಣೇಶೋತ್ಸವ: ಪಟಾಕಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ ನಿಗದಿ

ಆಗಸ್ಟ್ 23ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8ರವರೆಗೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 6:10 IST
Last Updated : 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 6:10 IST
Ganesha ChaturthiGanesha Chatruthi

