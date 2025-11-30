ಭಾನುವಾರ, 30 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಜಾನಪದ ವಿವಿ ಅಕ್ರಮ; ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ

ಅಕ್ರಮ ನೇಮಕಾತಿ , ₹1 ಕೋಟಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ಆರೋಪ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:53 IST
Last Updated : 30 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:53 IST
2023 2024ರಲ್ಲಿಯೂ ಸುವರ್ಣ ಸೌಧದ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಅಕ್ರಮ ಎಸಗಿರುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವುದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಭರವಸೆ ಇದುವರೆಗೂ ಈಡೇರಿಲ್ಲ
ಶಿವಸೋಮಣ್ಣ ನಿಟ್ಟೂರು ರಾಜ್ಯ ಜಾನಪದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧಕರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
Haveri

