ಹಾವೇರಿ: ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಮಾರಾಟ ಜೋರು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 23 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:35 IST
Last Updated : 23 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:35 IST
ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಕರೊಬ್ಬರು ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಿದರು
ಹಾವೇರಿ ಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗಾಗಿ ಮಂಡಳಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು
HaveriGanesha Chatruthi

