ಶಿಗ್ಗಾವಿ | ಡಿಜೆ ಇಲ್ಲದೆ ವಿಸರ್ಜನೆ ಇಲ್ಲ: ಗಣೇಶ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ

<p><strong>ಶಿಗ್ಗಾವಿ:</strong> 'ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನಾ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಜೆ ಬಳಕೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಡಿಜೆ ಇಲ್ಲದೆ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಮುಖಂಡ ಎಂ.ಎನ್.ಹೊನ್ನಕೇರಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಂಕಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಮಹಾಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಗಣೇಶ ಮಂಡಳಿಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಗಣೇಶೋತ್ಸವವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಆಚರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಸಭೆಯ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗದು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸೋಮಶೇಖರಯ್ಯ ಗೌರಿಮಠ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಗಣೇಶ ಮಹಾಮಂಡಳದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಡಿಜೆ ಬಳಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಗಂಗಾಧರ ಶೆಟ್ಟರ, ಕಿರಣ ಸಕ್ರಿ, ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಮತ್ತೂರ, ಶಿವಾನಂದ ದೇವಸೂರ, ಮಣಕಂಠ ಕಟಗಿಮಠ, ಮಂಜು ಈರಪ್ಪನವರ, ಮಧು ಜಂಗಳಿ, ಹರೀಶ ಭವಾನಿ, ಅಪ್ಪು ಪಾಟೀಲ, ಆನಂದ ಆಲದಕಟ್ಟಿ, ಶಿವು ಬುದ್ದಪ್ಪನವರ, ರಾಜು ಕುರಬಗೊಂಡ ಶಿವಾಜಿ ರಾಮಾಪುರ, ಮಾರುತಿ ಕೊಲ್ಲಾಪುರ ಇದ್ದರು.</p>