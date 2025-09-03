ಬುಧವಾರ, 3 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಯಳ್ಳೂರ | ಹದಗೆಟ್ಟ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ: ಕೆರೆಯ ಕಾಲುವೆಯಿಂದ ತೊಂದರೆ

ಮಾರುತಿ ಪೇಟಕರ
Published : 3 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:57 IST
Last Updated : 3 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:57 IST
ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯಳ್ಳೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಒಬ್ಬ ರೈತರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಏರಿದ್ದರಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ.
– ದೇವರಾಜ, ಎಇಇ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ
