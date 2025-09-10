ಬುಧವಾರ, 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
haveri
ಹಾವೇರಿಯ ನದಿ ನೀರಲಗಿ | ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ವಂಚಿತ ಗಡಿಗ್ರಾಮ; ಪರಿಶಿಷ್ಟರ ಪಡಿಪಾಟಲು

ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗುವ ಕೊಳಚೆ ನೀರು, ಕೆಸರಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವನ
ಸಂತೋಷ ಜಿಗಳಿಕೊಪ್ಪ
Published : 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:55 IST
Last Updated : 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:55 IST
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನದಿ ನೀರಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಸಮುದಾಯದವರ ಮನೆಗಳ ಎದುರಿನ ರಸ್ತೆಗಳ ದುಸ್ಥಿತಿ –

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ / ಮಾಲತೇಶ ಇಚ್ಚಂಗಿ

ನಾವೂ ಮನುಷ್ಯರು. ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲ. ಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಡವರೆಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಊರಿಗೆ ಬಂದು ವಾಸ್ತವ ನೋಡಿ. ಸ್ವಚ್ಛ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕು ನೀಡಿ
ಸುರೇಶ ಬೆಂಡಿಕಾಯಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ
Haveri

