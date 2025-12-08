ಸೋಮವಾರ, 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
haveri
ಹಾವೇರಿ | ವಿಲೇವಾರಿಯಾಗದ ಕಸ: ದುರ್ನಾತಕ್ಕೆ ಬೇಸತ್ತ ಜನ

ಹಾವೇರಿ ನಗರಸಭೆ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿ | ಯಾಲಕ್ಕಿ ಕಂಪಿನ ನಾಡಿಗೆ ಕಳಂಕ | ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಸೊರಗುತ್ತಿರುವ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:29 IST
Last Updated : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:29 IST
ಮೂಗು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ಕಸದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಅಪಖ್ಯಾತಿ
ಹಾವೇರಿಯ ವಿದ್ಯಾನಗರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಕಸದ ರಾಶಿ – ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ/ ಮಾಲತೇಶ ಇಚ್ಚಂಗಿ
