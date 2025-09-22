ಹಾವೇರಿ | ತಡೆಗೋಡೆ ಇಲ್ಲದ ಏರಿ: ಬಲು ಅಪಾಯಕಾರಿ

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನರೇಗಲ್ ಕೆರೆಯ ದಡದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ–ಅಡಿಗಲ್ಲು ಇಲ್ಲದಿರುವುದು
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಿಳವಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ದಡದ ರಸ್ತೆಯು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದು
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆರೆ ದಡದ ರಸ್ತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು. ತುರ್ತಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಜನರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಒದಗಿಸಬೇಕುಬಾಷಾ ತಿಳವಳ್ಳಿ, ವ್ಯಾಪಾರಿ
ತಡೆಗೋಡೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರಿಂದ ಕೆರೆಯೊಳಗೆ ವಾಹನಗಳು ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆರೆಯ ದಡದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕುಚಂದ್ರು ನರೇಗಲ್, ನಿವಾಸಿ