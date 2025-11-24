ಸೋಮವಾರ, 24 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಹಾವೇರಿ: ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಸಿದ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಪಾದಪೂಜೆ

ಹಂದಿಗನೂರಿನ ಎಸ್‌.ಎಸ್‌.ಬಿ. ಮಾಮಲೇದೇಸಾಯಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:04 IST
Last Updated : 24 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:04 IST
ಹಳೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಎಂ.ಸಿ. ಕೋರಿ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ
Haveri

