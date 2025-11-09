ಭಾನುವಾರ, 9 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಹಾವೇರಿ| ಯುವತಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ: 11 ಮಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:59 IST
Last Updated : 9 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:59 IST
ಮೃತ ಯುವತಿ ಕಡೆಯವರು ಏನೆಲ್ಲ ಆರೋಪ ಮಾಡಿ ದೂರು ಕೊಡುತ್ತಾರೆಯೋ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು
ಯಶೋಧಾ ವಂಟಗೋಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್‌ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ
