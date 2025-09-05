ಶುಕ್ರವಾರ, 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಹಾವೇರಿ | ‘ಐಐಎಫ್‌ಎಲ್‌’ ನಕಲಿ ಆ್ಯಪ್; ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗೆ ₹75.42 ಲಕ್ಷ ವಂಚನೆ

ಸಂತೋಷ ಜಿಗಳಿಕೊಪ್ಪ
Published : 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:55 IST
Last Updated : 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:55 IST
ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಂಪನಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು ನಕಲಿ ಜಾಲತಾಣ ಆ್ಯಪ್‌ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ ಜನರನ್ನು ವಂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಜಾಲತಾಣ ಆ್ಯಪ್ ನಂಬುವ ಮುನ್ನ ಜನರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು
ಸಂತೋಷ ಪವಾರ ಇನ್‌ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ (ಪ್ರಭಾರ) ಹಾವೇರಿ ಸೆನ್‌ ಠಾಣೆ
