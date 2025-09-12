ಶುಕ್ರವಾರ, 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಹಾವೇರಿ | ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ಲೇಟ್‌ ಅಂಟಿಸಲು ₹100 ಅಕ್ರಮ ವಸೂಲಿ

ಅಕ್ಕಿಆಲೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ.: ಇ.ಒ ಅವರಿಂದ ವಿಚಾರಣೆ; ಜಿ.ಪಂ. ಸಿಇಒಗೆ ವರದಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:29 IST
Last Updated : 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:29 IST
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಕ್ಕಿಆಲೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮನೆಗೆ ಅಂಟಿಸಿದ್ದ ಪ್ಲೇಟ್
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಕ್ಕಿಆಲೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮನೆಗೆ ಅಂಟಿಸಿದ್ದ ಪ್ಲೇಟ್
ಅಕ್ಕಿಆಲೂರು ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪ್ಲೇಟ್‌ಗಾಗಿ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದ ವಿಷಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಒ ವರದಿ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು
ರುಚಿ ಬಿಂದಲ್ ಜಿ.ಪಂ. ಸಿಇಒ
Haveri

