ಶಿಗ್ಗಾವಿ | ಬಾಡದಲ್ಲಿ ಕನಕ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿ: ಶಾಸಕ ಯಾಸೀರ್ ಅಹಮ್ಮದ್‌ಖಾನ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:59 IST
Last Updated : 9 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:59 IST
ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಾಯಕನಿಗೆ ದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ‍ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸಮಾನತೆ ಸಾರಿದನು. ಈಗಿನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜಾತಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಯಾಸೀರ್ ಅಹಮ್ಮದ್‌ಖಾನ್ ಪಠಾಣ ಶಾಸಕ
HaveriKanakadasa Jayanthi

