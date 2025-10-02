ಕಾರ್ಣಿಕ ನುಡಿ: 'ನಾಡಿನ ಬಂಗಾರದ ಗಿಂಡಿಲೇ, ನಾಡು ಸಿರಿಯಾಯಿತಲೇ ಪರಾಕ್'

<p><strong>ಹಾವೇರಿ:</strong> ‘ನಾಡಿನ ಬಂಗಾರದ ಗಿಂಡಿಲೇ, ನಾಡು ಸಿರಿಯಾಯಿತಲೇ ಪರಾಕ್’.</p><p>ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವರಗುಡ್ಡದ ಮಾಲತೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದಸರಾ ದಿನವಾದ ಬುಧವಾರ ನಾಗಪ್ಪಜ್ಜ ಗೋರವಯ್ಯ ಅವರ ಮೂಲಕ ಹೊರಬಿದ್ದ ಕಾರ್ಣಿಕ ನುಡಿಯಿದು.</p><p>ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಮಾಲತೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕಾರ್ಣಿಕ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷವೂ ಕಾರ್ಣಿಕ ಆಗಿದೆ. ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮದೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಣಿಕವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಕಾರ್ಣಿಕ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀಡಿರುವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮಿತಿ, ‘ನಮಗೆ, ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಸಂಪತ್ತೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ನಾಡನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿ, ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಕರಕುಶಲತೆ ಇವು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಸಂಪತ್ತು. ಈ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನಾಡನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳದ ಹಂಗಿಲ್ಲದೆ (ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದೆ) ಸ್ವದೇಶಿ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟರೆ, ಸಂಪತ್ತು ಭರಿತ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ನೆಲದ ಜ್ಞಾನದ ಬುತ್ತಿಯಾದ ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮ, ಮೋಕ್ಷದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾಡು ಸಮೃದ್ಧಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಕಾರ್ಣಿಕ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತ ನೀಡಿದ ವಾಣಿಯಾಗಿದೆ. ಸ್ವದೇಶಿ ಜೀವನ ಹಾಗೂ ಸ್ವದೇಶಿ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ನಾಡು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಈ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಣಿಕೆಯ ತಾತ್ಪರ್ಯವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>‘ನಾಡಿನ ಬಂಗಾರದ ಗಿಂಡಿ’ ಎಂದರೆ ಭಾರತದ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆ, ತತ್ವ, ಧರ್ಮ, ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಕರಕುಶಲತೆ, ಸ್ವದೇಶಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ‘ನಾಡಿಗೆ ಸಿರಿಯಾಯಿತಲೇ ಪರಾಕ್’ ಎಂದರೆ, ಈ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ತತ್ವಗಳಿಂದ ಭಾರತ (ನಾಡು) ಸಿರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಭಾರತ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ದೇಶವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>