ಭಾನುವಾರ, 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
‘ವಾಕರಸಾಸಂ’ನಿಂದ ಬಸ್‌ ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ: ₹ 1.14 ಕೋಟಿ ಬಾಕಿ

ಸಂತೋಷ ಜಿಗಳಿಕೊಪ್ಪ
Published : 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:06 IST
Last Updated : 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:06 IST
ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ಬಸ್‌ಗಳ ₹ 1.14 ಕೋಟಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಬಾಕಿಯಿದೆ. ಅದರ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಹಣ ಪಾವತಿಯಾಗಿಲ್ಲ
ವಿಜಯಕುಮಾರ ಹಾವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ವಾಕರಸಾಸಂ
